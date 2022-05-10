سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Max الجديد من آبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن الهاتف يحتوى على سعة تخزينة تترواح بين 128 إلى 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت. ووفقًا للتسريبات فأن iPhone 14 Max يحتوى على إعدادات مزدوجة للكاميرا الخلفية بمستشعر 12 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف فى الأسواق بسعر 899 دولارًا.

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