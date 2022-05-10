منح وسام الشرف الأوكرانى لـ كلب بوليسى (صور وتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا القرار تكريما لـ "الكلب" بعدما أنقذ مئات الأرواح من الموت فى وطنه، فى مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة كييف.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الكلب البوليسى الصغير من نوع "جاك" تولى مهمة وطنية لـ "شم المتفجرات الروسية"، منذ بداية العملية الروسية فى أوكرانيا، حيث تمكن الكلب من إحباط أكثر من 200 قنبلة.

وساعد الكلب البوليسى مؤخرًا فى إحباط تفجير عديد من الذخائر المتفجرة بالقرب من منطقة تشيرنيهيف.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكرانى زيلينسكى: "هذا الخبير الصغير لا يساعد فقط فى تحييد المتفجرات ولكن أيضًا لتعليم أطفالنا قواعد السلامة الضرورية فى المناطق التى يوجد بها الألغام".

وقرر الرئيس الأكرانى، كذلك، منح ميهيلو إيلييف، راعى الكلب ومعالجه، وسام الشرف الأوكرانى لخدمته.