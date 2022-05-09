مساهم فى شركة تويتر يقاضى إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - رفع صندوق معاشات تقاعد فى ولاية فلوريدا، أحد المساهمين فى شركة تويتر، دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وشركة تطبيق التدوينات القصيرة، سعيًا منه إلى منع ماسك من إكمال صفقة استحواذه المخطط له على الشبكة الاجتماعية بقيمة 44 مليار دولار.





وكشف موقع "جادجتس ناو"، اليوم الاثنين، أن صندوق تقاعد شرطة أورلاندو ذكر فى شكوى قُدمها لمحكمة ديلاوير تشانسرى، يوم الجمعة الماضية، أنه لا يمكن لماسك، رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية وأغنى شخص فى العالم، إكمال عملية الاستحواذ حتى عام 2025 على الأقل، ما لم يوافق أصحاب ثلثى الأسهم غير "المملوكة" له، بموجب قانون ولاية ديلاوير.

وذكرت الدعوى أنَّ ماسك أصبح "مساهماً مؤثراً" بعد أن استحوذ على أكثر من 9% من أسهم تويتر، الأمر الذى تطلب تأجيل الاستحواذ.

وتقاضى الدعوى أيضاً شركة تويتر ومجلس إدارتها، بما فى ذلك الرئيس التنفيذى باراغ أغراوال.

وتسعى الدعوى القضائية إلى تأجيل إتمام الاندماج حتى عام 2025 على الأقل، والإعلان أنَّ مديرى تويتر انتهكوا واجباتهم المُوكَلة إليهم، واسترداد الرسوم والتكاليف القانونية.