حدث اليوم.. الملكة إليزابيث صاحبة ثالث أطول فترة حكم فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وصلت اليوم فترة حكم الملكة البريطانية "إليزابيث" إلى 70 عامًا و92 يومًا، وبهذا تخطت فترة الملك يوهان الثانى، ملك ليختناشتين، وبذلك أصبحت "إليزابيث" صاحبة ثالث أطول فترة حكم فى التاريخ.





ويحتل المرتبة الثانية فى أطول الفترات حكمًا الملك راما التاسع بتايلاند، والذى حكم لمدة 70 عامًا و126 يومًا. وجاء فى المرتبة الأولى فى الأطول حكمًا فى التاريخ، الملك لويس الرابع عاشر، فى فرنسا والتى امتدت فترة حكمه من 14 مايو 1643 إلى 1 سبتمبر 1715، وبذلك يكون حكم 72 عامًا و110 يومًا، ويمكن أن تتجاوز الملكة البريطانية هذا الرقم فى عام 2024 إذا استمرت فى حكم بريطانيا.

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