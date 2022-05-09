«قادرة على التحدى».. وردة مصرية نبتت فى الصحراء (خاص)

جدة - نرمين السيد - حادث غير مسار حياتها

كانت "وردة" كباقى فتيات جيلها، ابنة الـ 12 عامًا، تعيش طفولتها، وتدرس برفقة أصدقائها فى المدرسة، كانت حياتها طبيعية وهادئة، إلى أن جاء عام 2008، فتغيرت حياتها وإنقلبت رأسًا على عقب، حيث أصيبت بالتهاب فى النخاع الشوكى، تسبب فى حدوث شلل رباعى بجسدها ومنعها من الحركة، وظلت فى المستشفى 4 أشهر للعلاج، حتى تتحسن حالتها، ولم تعود "وردة" بعد هذا المرض كما كانت قبله.

"دخلت المستشفى على ساقى، خرجت منه على كرسى متحرك"، هكذا بدأت وردة محمد مرعى، صاحبة الـ 26 عامًا، ابنة مدينة مطروح، الواقعة غرب مصر، حديثها، موضحة أنها عانت طويلًا خلال فترة مرضها الأولى، حيث كانت تظن إن الأمر مجرد وقت وسوف ينتهى كل هذا، وتعود للمشى على قدميها مرة أخرى، لكن أخبرها الطبيب المعالج بحالتها، إنها لن تستطيع المشى مرة أخرى، فهذا المرض عندما يصيب شخص يمنعه من الحركة طوال حياته، فوقع عليها هذا الخبر كالصاعقة، فأصبها إحباط وحزن كبيران.

فترة صعبة

قالت وردة لـ"دوت الخليج" إن الفترة التى أعقبت خروجها من المستشفى، كانت فترة صعبة للغاية حيث بقيت فى منزلها لمدة عامين، لا تخرج منه أبدًا إلا لحضور جلسات العلاج الطبيعى، أو لقضاء الامتحانات فى المدرسة، لافتة إلى أن وزنها زاد بشكل كبير حيث وصل إلى 100 كيلو جرام، نظرًا لندرة حركتها، وتأثرت نفسيًا بما حدث لها، لكنها كانت راضية من داخلها بقضاء الله وقدره.

الأهل هم السند

"الأهل هم السند وقت الشدة"، مقولة أكدتها وردة محمد خلال حديثها معانا، مشيرة إلى أنهم لم يتخلوا عنها لحظة إلى الآن، وكانوا فى ظهرها دائمًا، دعموها وأعانوها، هم وأصدقائها، لكنها فكرت فى الاعتماد على نفسها، لأنها تعلم أن لكل واحدا منهم حياته الخاصة، فلابد من أن تساعد نفسها وتتعود على المواجهة والتخطى بمفردها، فقررت أن تتغير ويكون لها كيانها الخاص ودور بارز فى مجتمعها.

بداية جديدة

بدأت وردة حياتها الجديدة أولًا بالعمل على خسارة وزنها، الذى زاد بشكل ملحوظ، خلال فترة مكوثها فى المنزل، وبالفعل بالعلاج استطاعت خسارة جزء كبير من وزنها، كما أكدت وردة إنها أرادت أن تكون مؤثرة فى بيئتها داخل محافظة مطروح رغم إنها بلد نائية وبعيدة عن العاصمة وطبيعتها صحراوية.

وأشارت وردة مرعى إلى أنها تحدت كل الظروف الصعبة وتخطت كل المعوقات التى واجهتها، وحاولت كثيرًا المشاركة فى العديد من الأنشطة لكنها كانت تجد صعوبة لجلوسها على كرسى متحرك، لكنها لم تيأس قط، وشاركت فى مكتب ذوى الإعاقة بمحافظة مطروح التابع لوزارة الشباب والرياضة، وتعلمت لغة الإشارة هناك، وتعرفت على الكثير من ذوى الهمم هناك، وشاركت فى أول معسكر لها فى مدينة الإسكندرية وذهبت إلى هناك بمفردها لأول مرة دون مرافق.

أصغر رئيس مجلس إدارة

عندما سألوها خلال المعسكر عن حلمها، أخبرتهم أنها تريد تأسيس جمعية لخدمة ذوى الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، لتقديم الخدمات التى تقدم فى المحافظات الأخرى البعيدة عن مطروح، مضيفة أنها بدأت بعد ذلك السعى لتنفيذ هذا الحلم، فتحدثت مع أشخاص كثيرين لمساعدتها، والجميع أبدى تحمسه الشديد للفكرة، وكونت فريق كبير وبدأت فى إنشاء الجمعية رسميًا وتم إشهارها، وأصبحت أصغر رئيس مجلس إدارة فى مصر وهى فى عامها الـ 18.

وأكملت وردة حديثها لـ "دوت الخليج" قائلة: كل خطوة اتخذتها خلال مشوارى كانت تحيطها عشرات المعوقات، لم يكن الأمر يسيرًا أبدًا بسبب الكرسى المتحرك، لكنها لم تستسلم، موضحة أنها كانت تفعل كل ذلك بجانب دراستها، كما أنها شاركت فى العمل العام والتطوعى الخيرى، وتمكنت من الحصول على بكالوريوس فى إدارة الأعمال.

رحلة لم تتوقف

الرحلة لم تتوقف عند هذا الحد حيث تم تكليف وردة محمد مرعى من قبل المسؤولين بعضوية المجلس القومى للمرأة على كرسى متحرك "ذات إعاقة"، وتم أيضًا اختيارها كعضوة فى لجنة المسائلة المجتمعية فى برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

تكريمات

أما عن التكريمات التى حصلت عليها وردة خلال رحلتها الطويلة منذ مرضها حتى الآن، فقد حصلت على لقب الطالبة المثالية بمدرستها الإعدادية لتفوقها الدراسى، وتم تكريمها فى المرحلة الثانوية فكانت من أوائل الطلاب، وكرمها محافظ مطروح لتفوقها العلمى خلال سنوات الدراسة، وكرمتها العديد من الجهات الشعبية والتنفيذية فى محافظة مطروح، كما حصلت على لقب شخصية العام فى 2016، حصلت أيضًا وردة مع بداية العام الجارى على ماجستير فى إدارة الأعمال.

تفوق عملى

إلى جانب التفوق العلمى، هناك تفوق عملى، حيث أشارت وردة إلى أنها بجانب الدراسة والعمل التطوعى، اقتحمت سوق العمل، وعملت بالعديد من المجالات والوظائف، حيث بدأت كبائعة فى أحدى المحال التجارية، وتعلمت التسويق الإلكترونى، وعملت به فى العديد من المحلات والمعارض، كما شغلت وظيفة تسويق وخدمة عملاء بشركة عقارية فى مطروح، لكنها قررت أن تنشأ مشروعها الخاص، فادخرت بعض الأموال، وقامت بتجهيز محل داخل مدينتها، وبدأت فى بيع الأدوات المنزلية، وحققت حلمها.

الحلم

عن حلمها المستقبلى، أكدت أنها تتمنى إنشاء دور لرعاية كل الأيتام وذوى الإعاقة، وأما بالنسبة لعملها فهى تطمح فى بناء مركز تجارى كبير، مضيفة أنها مستمرة فى العمل والسعى حتى تحقق كل أحلامها.