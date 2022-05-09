مواصفات هاتف ZTE Axon 40 Ultra

جدة - نرمين السيد - يتميز الهاتف الجديد بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية، ومستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تضم الكاميرا عدسات 7P ببعد بؤرى 35 مم، بالإضافة إلى ميزة التثبيت البصرى، ودعم التركيز التلقائى.

أيضًا من مواصفات Axon 40 Ultra الجديد من ZTE أنه يأتى برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وسعة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.