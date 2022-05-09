الأيام المناسبة لقص الشعر والصبغة فى شهر مايو

جدة - نرمين السيد - وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فى فيديو نشرته عبر قناتها على "يوتيوب" عن الأيام المناسبة لقص الشعر، لأن قص الشعر خلال تلك الأيام يجعل المرأة تحصل على شعل أكثر طولا وكثافة.

قص الشعر

ومن بين الأيام المناسبة لقص الشعر لأجل الحصول على الطول وزيادة النمو الاثنين 23 مايو والثلاثاء 24 مايو، أما لزيادة كثافته يمكن قصه اليوم الإثنين 9 مايو و23 مايو الموافق يوم الاثنين والثلاثاء 24 مايو.

صبغة الشعر

وأوضحت أن اليوم الإثنين 9 مايو، من الأيام الأفضل التى يمكن للمرأة القيام فيها بصبغة الشعر.

شراء الملابس

أما أفضل الأيام التى يمكن شراء الملابس الجديدة فيها خلال الشهر الجارى هى 12 مايو والجمعة 13 مايو، ومن يوم الجمعة 27 مايو للأحد 29 مايو.

الدايت

وتلجأ الكثير من الفتيات إلى اتباع أنظمة الدايت المختلفة لأجل فقدان الوزن والتمتع بقوام مثالى، قالت خبيرة الأبراج أن أفضل أيام عمل الدايت والحصول على نتيجة متميزة واستجابة سريعة هى الثلاثاء 17 مايو والأربعاء 18 مايو والسبت 21 مايو.