لحمايتك من الاختراق.. جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأشارت جوجل إلى أنه من خلال تحديث "Google Assistant" يتمكن التحديث التلقائى لكلمات المرور المخترقة لمستخدمى هواتف أندرويد، وفقا لموقع "Android Central".

وأصبح مُحدث كلمة المرور التلقائى الخاص بمساعد جوجل متوفرا لبعض المستخدمين على متصفح جوجل كروم، والذى من خلالها يتم تغيير كلمة المرور تلقائيا وقت تعرضها للاختراق.

وبمجرد تسيجل الدخول إلى موقع ويب من خلال استخدام كلمة مرور يحتمل اختراقها، يبدأ ساعد جوجل Google Assistant تحذير المستخدمين من المخاطر، ووقتها يجب الضغط على الزر الأزرق، وبعدها يقوم جوجل بإعادة توجيه المستخدم إلى موقع الويب المحدد حيث تحتاج كلمة مرورك إلى التحديث، وسيتوفر هناك الخيار للسماح لمدير كلمات المرور المدمج فى جوجل كروم بإنشاء كلمة مرور جديدة.

ويمكن للمستخدمين التحقق من أمان كلمات المرور المحفوظة فى حساب جوجل الخاص بهم ومعرفة بيانات الاعتماد التى يجب تحديثها عند حدوث خرق، وذلك بفضل الإصدار 88 من Google Chrome، والذى أصدرته جوجل مؤخرا .