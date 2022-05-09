جورجينا تكشف عن صور واسم طفلتها الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" صور واسم مولودتها الجديدة.





ونشرت جورجينا عبر "إنستجرام" صور لطفلتها وهى نائمة، وعلقت بـ اسمها وكتبت: "بيلا إزميرالدا".

ونالت الصور التى نشرتها جورجينا إعجاب المتابعين، وقاموا بتهنئتها، وأشادوا إلى جمال طفلتها.

ويعنى اسم بيلا إزميرالدا، الزمردة الجميلة، فكلمة بيلا تعنى "الجميلة" فى لغات عدة منها الإسبانى والإيطالى والبرتغالى، أما إزميرالدا فتعنى حجر الزمرد باللغة الإسبانية، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

جدير بالذكر أن جورجينا كانت حامل فى تؤام، ولكن عند الولادة توفى أحد التوأمين، وعلق رونالدو عبر "تويتر": "ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أى والد .. ولكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".