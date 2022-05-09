قبل طرحه.. سعر هاتف موتورولا الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات جديدة عن مواصفات وسعر هاتف موتورولا الجديد "Motorola Razr 3" القابل للطى، وأشارت إلى أنه يأتى بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.8، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابيكسل.

ويتوفر بالهاتف ذاكرة وصول عشوائى بسعة تصل إلى 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، كما يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

ويحتوى "Motorola Razr 3" على بطارية كبيرة حيث تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

وكشفت التسريبات عن سعر هاتف موتورولا الجديد القابل للطى، ويزيد سعره عن 1600 دولار أمريكى.