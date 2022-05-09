بمجرد بداية الحلقة.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، بعد احتلاله التريند الأول: "من7الصبح_مع_يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا .. يسعد صباحكم يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم، وقالوا: "أفضل وقت"، "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "رقم واحد كالعادة".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.