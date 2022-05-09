جدة - نرمين السيد - المشهد الغريب يتمثل فى ظهور سماء حمراء أو برتقالية اللون ليلا، فوق المنطقة الصينية، حيث أثار المنظر الخوف بين المواطنين وسط طبقة كثيفة من الضباب، وفقاً لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
وكشفت الصحيفة أنه يمكن رؤية ظاهرة "السماء الحمراء" أو السماء البرتقالية فى جميع أنحاء المدينة لساعات منذ ليلة أمس الأول السبت.
ومنذ أن انتشرت مقاطع الفيديو يخشى الناس أنها قد تكون نذير شؤم يتعلق بمعركة المنطقة المستمرة ضد فيروس كورونا، حيث يعتقد الصينيون أن اللون الأحمر لون الدم، ولا يبدو جيدًا عند الجميع، قائلين: "سيحدث زلزال فى سبعة أيام، وليس من الطبيعى أن ترى السماء تتحول إلى اللون الأحمر بالكامل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظر مرعب فى شنغهاى.. السماء لونها أحمر وبرتقالى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.