منظر مرعب فى شنغهاى.. السماء لونها أحمر وبرتقالى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - المشهد الغريب يتمثل فى ظهور سماء حمراء أو برتقالية اللون ليلا، فوق المنطقة الصينية، حيث أثار المنظر الخوف بين المواطنين وسط طبقة كثيفة من الضباب، وفقاً لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وكشفت الصحيفة أنه يمكن رؤية ظاهرة "السماء الحمراء" أو السماء البرتقالية فى جميع أنحاء المدينة لساعات منذ ليلة أمس الأول السبت.

ومنذ أن انتشرت مقاطع الفيديو يخشى الناس أنها قد تكون نذير شؤم يتعلق بمعركة المنطقة المستمرة ضد فيروس كورونا، حيث يعتقد الصينيون أن اللون الأحمر لون الدم، ولا يبدو جيدًا عند الجميع، قائلين: "سيحدث زلزال فى سبعة أيام، وليس من الطبيعى أن ترى السماء تتحول إلى اللون الأحمر بالكامل".