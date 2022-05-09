تسلا تقيم دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن "تسلا" اتهمت الموظف السابق لديها بإفشاء أسرارها حول ‏مشروعها "للحاسوب العملاق".

وكشفت الدعوى أن ألكسندر ياتسكوف "مهندس حرارى سابق" تم توظيفه فى يناير الماضى 2022، للعمل على وجه التحديد فى مشروع "دوغو"، بشركة تسلا، إلا أنه تخلى عن كمبيوتر محمول "زائف" لإخفاء أفعاله.

ولفتت الدعوى التى تم إقامتها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية إلى أن الموظف السابق استقال فى مايو وانتهك اتفاقية عدم إفشاء الأسرار، من خلال احتفاظه بمعلومات سرية، كما "كذب بشأن تاريخ عمله وخبرته فى سيرته الذاتية، وأنه لم يتمكن مرارا وتكرارا من إكمال المهام التى تم تعيينه للقيام بها".

ولفتت الدعوى إلى أن الموظف المستقيل كان ينشئ مستندات تسلا، والتى تحتوى على معلومات حساسة عن مشروع "دوغو"، ويشاركها على عنوان بريده الإلكترونى الشخصى.