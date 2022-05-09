آلية جديدة تعيد البصر لدى كبار السن

جدة - نرمين السيد - توصل علماء أمريكيون بجامعة ستانفورد الأمريكية، إلى تطوير شريحة ونظارات مصممة خصيصًا يمكن أن تساعد فى استعادة الرؤية المحدودة فى مركز المجال البصرى للمرضى الذين يعانون من الضمور البقعى.





توصل العلماء إلى أن هذه الرؤية الاصطناعية تتكامل بشكل طبيعى مع الرؤية المحيطية للمرضى، والتى لم تتأثر بالمرض.. ويمكن للمرضى تحديد اتجاهات الخطوط الملونة فى مركز وجوانب مجال الرؤية فى وقت واحد.

وتشير النتائج، التى نشرت فى عدد مايو من مجلة "نيتشر للاتصالات"، إلى أنه يمكن استخدام العلاج لاستعادة الرؤية الوظيفية، ويتسبب التنكس البقعى، الذى يصيب 200 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، معظمهم أكبر من 60 عامًا، فى فقد المرضى تدريجيًا للبصر فى وسط مجالهم البصرى.

وشدد العلماء على أنه من الأمراض المنهكة لأن الرؤية المحيطية المتبقية منخفضة الدقة، فهؤلاء المرضى يجدون صعوبة فى القراءة والتعرف على الوجوه وأداء مهام الحياة اليومية الأخرى.. وتحدث الحالة عندما تتدهور الخلايا المستقبلة للضوء فى مركز الشبكية، والمعروفة باسم البقعة، تستشعر هذه الخلايا المكدسة بإحكام، والتى تبطن الجزء الخلفى من العين، الضوء وترسل إشارات إلى الخلايا العصبية الشبكية الأخرى، والتى تنقلها إلى الدماغ، ما يسمح بالإدراك البصرى.. عندما تتحلل الخلايا المستقبلة للضوء، لم يعد الدماغ يتلقى المعلومات التى يحتاجها لإنشاء صورة مفصلة ومتماسكة.

يمكن للعلاجات الحالية للضمور البقى أن تبطئ التدهور البصرى.. لكن، لا يمكنهم استعادة البصر بمجرد اختفاء المستقبلات الضوئية.. فى الوقت الحالى، تقتصر حدة البصر الاصطناعية على حوالى 20/460، ما يسمح للمرضى برؤية الحروف الكبيرة