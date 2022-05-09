Vivo تطلق سلسلة هواتف X80 بعدة مميزات

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد على طبقة زجاجية مسطحة من الجهتين الأمامية والخلفية وشاشة منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD Plus، وتضم الشاشة ثقب للكامير الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 256 ميجا بايت، كما يأتى بتقنية الشحن السريع بقدرة

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