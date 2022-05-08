تعرف على موعد طرح سماعة الرأس Sony WH-1000XM5

جدة - نرمين السيد - وتأتى السماعة الجديدة من Sony بإمكانية دعم إتصال البلوتوث 5.2، وعمر شاحن يصل إلى 40 ساعة تقريبًا، كما تدعم تقنية الشحن السريع، وتتميز بتقنية إلغاء الضوضاء.
ومن المتوقع أن تصدر Sony WH-1000XM5 بعدة مواصفات مختلفة عن الإصدارات السابقة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالسماعة خلال حدث رسمى تنظمه سونى نهاية هذا الأسبوع.
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