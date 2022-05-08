جدة - نرمين السيد - أثارت صور منتشرة على "السوشيال ميديا" لأعمدة أثرية بمدينة جرش بالأردن، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى المجتمع الأردنى، حيث أظهرت الصور تشويه الأعمدة الأثرية بكتابات ورسومات بحسب (العربية).





نشر عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى الصور معلقين عليها بعبارات الاستهجان والغضب جراء ما حدث فى الأماكن الأثرية ذات القيمة التاريخية. حيث علق دكتور مالك صوّان على الصور قائلًا: "للأسف ظاهرة الاعتداء وتشويه الأماكن العامة منتشرة فى معظم مدن المملكة".

وقالت ديما علم فراج: "كأردنية أخجل من هذا التصرف فى إرث وطنى تاريخى، ينم عن جهل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غضب فى الأردن بسبب تشويه أماكن أثرية بمدينة جرش (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.