جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة (كورييرى ديلاسيرا) الإيطالية إن تيرابوشى توفيت الليلة الماضية أثناء نومها بعد إصابتها بسكتة قلبية، لافتة إلى أنها كانت تحافظ دائمًا على قراءة الصحف صباحًا ومتابعة الأخبار فى التلفاز.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنغيلا لديها 4 أبناء تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 85 عامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أكبر معمرة فى إيطاليا (112 عامًا) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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