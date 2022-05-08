وفاة أكبر معمرة فى إيطاليا (112 عامًا)

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة (كورييرى ديلاسيرا) الإيطالية إن تيرابوشى توفيت الليلة الماضية أثناء نومها بعد إصابتها بسكتة قلبية، لافتة إلى أنها كانت تحافظ دائمًا على قراءة الصحف صباحًا ومتابعة الأخبار فى التلفاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنغيلا لديها 4 أبناء تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 85 عامًا.