16 مايو.. خسوف كلى للقمر يستغرق 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - الخسوف الكلى للقمر

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن فترة استغراق الخسوف الكلى للقمر منذ بدايته وحتى نهايته وتصل حوالى إلى 5 ساعات و19 دقيقة.

وخلال ظاهرة الخسوف الكلى، سيغطى ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.

ويبدو شكل القمر فى ظاهرة الخسوف، أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسى الصدئ ثم إلى اللون الأحمر.

الخسوف الكلى للقمر فى مصر

ومن جميع مراحله منذ البداية حتى النهاية، تشهد مصر مرحلتين فقط من مراحل الخسوف، الأولى هى بداية الخسوف والتى تكون "شبه ظلى" وتأتى فى الساعة الثالثة و32 دقيقة و7 ثوان صباحا، والثانية فى بداية الخسوف الجزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 دقيقة صباحا، ولن تتمكن من رؤية باقى مراحل الخسوف.

وبالتالى يمكن رؤية جزء ضئيل جدا من ظاهرة الخسوف فى مصر، حيث يكون القمر فى أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف لا يمكن رؤيته، لأن القمر يكون وقتها تحت الأفق.

ويمكن رؤية الخسوف الكلى للقمر فى عدد من المناطق وهى أوروبا، إفريقيا، آسيا، الامريكتين، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطى، المحيط الهندى، والقارة القطبية الجنوبية.

مراحل خسوف القمر

ويمر القمر خلال تلك الظاهرة بعدد من المراحل وهى:

-يبدأ القمر فى الظهور بصورة "شبه ظلى" ويأتى ذلك فى الساعى الثالثة و 32 دقيقة و7 ثوان.

-يحدث بعدها خسوف جزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 ثانية.

-ثم يبدأ الخسوف الكلى فى الساعة الخامسة و29 دقيقة و3 ثوان، ويبلغ ذروته فى الساعة السادسة و11 دقيقة و28 ثانية.

-وينتهى الخسوف الكلى فى الساعة السادسة و53 دقيقة و56 ثانية، ثم ينتهى الخسوف الجزئى فى الساعة السابعة و55 دقيقة و7 ثوان.

-وآخر مرحلة هى "شبه ظلى" وتنتهى فى الساعة الثامنة و50 دقيقة و48 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

فائدة الكسوف الشمسى والخسوف القمر

وترجع فائدة ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمر إلى التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية.

ووفقا للمعهد أشار إلى أن ظاهرة الخسوف القمرى تحدث فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض فى هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزى الأرض والشمس أو قريبا منه.