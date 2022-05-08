فى مزاد علنى.. بيع ماسة بيضاء بـ 30 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك الماسة البيضاء على شكل كمثرى وتبلغ 228.31 قيراط، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سعرها 30 مليون دولار، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
و تم وصف تلك الصخرة بأنها ألماسة استثنائية، كما أنها خضعت للتعدين فى جنوب إفريقيا خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.
جدير بالذكر أن الرقم القياسية السابق فى المزادات لماسة بيضاء هو جوهرة بحجم 163.41 قيراط، وتم بيعها فى 2017.
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