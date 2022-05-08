مع العودة من إجازة العيد.. نصائح تخلصك من الكسل

جدة - نرمين السيد - ويشكو الأفراد مع العودة لأماكن العمل أو الدراسة من صعوبة التكيف، نتيجة لاختلاف ساعات النوم والراحة واتباع بعض العادات الغذائية الغير صحية والتى تزيد من الشعور بالكسل.

وهناك طرق عدة تساعد فى استعادة النشاط بعد الإجازة وفقا لموقع "Health"، منها:

-التوقف عن السهر:

يعد السهر من أبرز العادات الغير صحية، التى تعرض الجسم للكثير من المشكلات الصحية مثل السمنة والسكرى والصداع، لذا يفضل تجنب نوم القيولة لأجل التشجيع على النوم فى ساعات مبكرة دون الشعور بالإرهاق والصداع فى الصباح.

-ممارسة الأنشطة الرياضية:

ينتج عن قلة الحركة زيادة شعور الجسم بالمزيد من الكسل وعدم الرغبة فى المواصلة، لذا يفضل القيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة سواء فى المنزل أو النزول للمشى فى الهواء الطلق، لأن ذلك يساعد فى استعادة الطاقة والتخلص من قلق العودة للعمل.

-شرب الماء:

يساعد الحصول على كميات وفيرة من المياه خلال اليوم، فى استمرار تدفق الدم وتوازنه بجميع أنحاء الجسم، مايقلل الشعور بالتعب، كما يمكن إضافة بعض قطع الفواكه والخضروات التى تعطى شعور بالانتعاش وتساعد فى تنقية الجسم من السموم.

-تنظيم اليوم:

يجب التخطيط والتنظيم لليوم والبدء بالمهام البسيطة، لأن ذلك يساعد الشخص على تحقيق الأهداف التى يسعى إليها فى يومه دون الشعور بالضيق.

-الابتعاد عن الأشخاص السلبية:

يفضل تجنب الشخصيات السلبية المحيطة، التى تمتص دائما الطاقة الإيجابية وتنشر بدلها المشاعر السلبية بشكل لا إرادى، لذا يجب الابتعاد عن تلك الشخصيات واستبدالهم بالأكثر تفاؤلا.

-وضع خطة جديدة:

يُنصح بوضع خطة جديدة لأجل الشعور بالراحة والإنجاز ودفع الأفراد على الاستمرار، بشرط أنها يجب أن تكون قابلة للتنفيذ وغير ضاغطة، وتحديد الأهداف الممكنة مهما كانت بسيطة.