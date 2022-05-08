بسعر مناسب.. وان بلس تطرح أول تابلت بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - وجاءت تسريبات تكشف عن أهم مزايا ومواصفات التابلت الذى يحمل اسم "OnePlus Pad"، والذى سيعمل بنظام التشغيل Android 12L OS. ويأتى تابلت "OnePlus Pad" بشاشة من نوع OLED قياس 12.4 بوصة مع دقة 1340 × 800 بكسل، وجودة + Full HD، بالإضافة إلى ميزة تحسين الفيديو. ويزود التابلت بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا بمستشعر ثانوى بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفى وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن بذاكرة عشوائية تبدأ من 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية ذات سعة كبيرة حيث تبغ 10 آلاف ميللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 وات.

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