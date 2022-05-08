إيلون ماسك يخطط لطرد 1000 موظف من تويتر

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية، يُعتقد أنه سيطرد العديد من موظفى الشركة بعد نقل الملكية الذى سيستغرق حوالى ستة أشهر، وفقاً لما ذكره ماسك نفسه هذا الأسبوع للمستثمرين .

لكن فى المقابل، يتوقع أن يعين رئيس تيسلا المثير للجدل آلاف الموظفين الجدد، فى غضون السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يؤدى إلى حصول تضخم بحوالى 11000 موظف، ارتفاعاً من 7500 حالياً، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

إلى ذلك، ستتذبذب الأرقام فى الشركة لتصل إلى 9225 موظفاً هذا العام قبل أن تنخفض إلى 8332 فى عام 2023. ثم إضافة 2700 عامل آخر بحلول عام 2025.

وستحدث معظم الوظائف التى يتم تعليقها خلال فترة الاستحواذ.

فيما من المتوقع أن يظل باراج أجراوال، الذى تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لتويتر فى نوفمبر الماضي، فى منصبه حتى إتمام صفقة البيع .

وكان ماسك طرح فى السابق فكرة إغلاق المقر الرئيسى فى سان فرانسيسكو من أجل توفير المال وقد لا يحصل أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على راتب، مما يؤدى إلى اقتطاع 3 ملايين دولار أخرى من النفقات.