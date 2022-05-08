ربما يقود لمدينة أطلانتس.. اكتشاف طريق مرصوف بقاع المحيط الهادئ (فيديو)

جدة - نرمين السيد -
وكان العلماء قد اكتشفوا هذا الطريق المرصوف أثناء قيامهم باستكشاف منطقة واقعة قرب جزر هاواى، وظهر للعلماء وكأن هذا الطريق المرصوف يقود إلى مدينة أطلانتس الأسطورية، الموجودة فى قاع المحيط الهادئ، وفقًا لما نشره موقع (سى نت).
وأشار الموقع إلى أن العلماء أعجبوا كثيرًا بالطريق المكتشف، واصفين إياه بالغريب والرائع.
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