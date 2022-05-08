حار نهارا لطيف ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 20 الإسكندرية 29 18 وادى النطرون 31 19 طنطا 30 18 شبين الكوم 32 20 دمنهور 30 19 بلطيم 28 18 مطروح 26 17 السلوم 31 18 سيوة 37 17 بورسعيد 25 18 دمياط 24 18 الزقازيق 32 20 المنصورة 32 19 الإسماعيلية 32 19 السويس 31 19 العريش 27 18 رفح 27 18 رأس سدر 32 19 نخل 29 13 نويبع 31 19 طابا 29 18 كاترين 26 11 الطور 29 22 شرم الشيخ 32 22 الغردقة 32 21 مرسى علم 31 21 الفيوم 33 19 بنى سويف 33 19 المنيا 34 21 أسيوط 35 22 سوهاج 36 23 قنا 38 24 الأقصر 39 24 أسوان 40 26 ادفو 40 25 أبوسمبل 38 25 الوادى الجديد 38 21 شلاتين 35 21 ابو رماد 34 20 حلايب 30 21 رأس حدربة 30 21

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