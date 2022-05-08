جدة - نرمين السيد - تستعد شركة آبل لدفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار لمالكى هواتف آيفون لتعويضهم عن تحديث ios 9 الذى أصدرته الشركة منذ سنوات، وقام المستخدمين بتنزيله، وأضر بالهواتف وجعلها بطيئة للغاية، لدرجة أضطرتهم لشراء هواتف أخرى.





ووفقًا لما نشرته صحيفة (ذا صن) الإنجليزية فأن المستخدمين المتضررين من تحديث آبل قد أقاموا دعوى قضائية فى عام 2015 بمحكمة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 7 سنوات توصلت آبل إلى تسوية مع رافعى الدعوى، وهى دفع تعويضات مالية لهم مقابل الضرر الذى لحق بأجهزتهم. وطبقًا للإقليم الذى أقيم به الدعوى القضائية فإنه يحق فقط للمستخدمين الذين يقطنوا ولايات نيويورك ونيوجيرسى الذين قاموا بتنزيل تحديث ios 9 الحصول على تعويض من آبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تدفع 20 مليون دولار تعويضات للمستخدمين ..والسبب تحديث! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.