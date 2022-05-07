وفاة أسطورة الشطرنج فى العالم عن عمر 100 عام

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه لم يتم الكشف عن أسباب وفاته. وحصل أفرباخ على لقب جراند ماستر فى عام 1952.. وفى عام 1954 فاز ببطولة الاتحاد السوفيتى.. وفى عامى 1957 و 1965 فاز ببطولة فريق الشطرنج الأوروبى كعضو فى المنتخب السوفيتى.كما تنافس وفاز فى العديد من البطولات الدولية. واحتل أفرباخ المرتبة 1779 فى تصنيفات الاتحاد الدولى للشطرنج.

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