بمواصفات عديدة.. iQOO تكشف النقاب عن هاتفها الجديد Neo6 SE

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد ببعض المواصفات المميزة، منها أن الشاشة تعمل بدقة عرض 1080 فى 2400 بيكسل، ودرجة سطوع nit 1300. كما يتميز iQOO Neo6 SE بكاميرا خلفية ذات إعدادات ثلاثية ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر آخر بزوايا عرض بدقة 12 ميجا بيكسل.

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