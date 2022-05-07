جدة - نرمين السيد - وبحسب "البيان" ارتدى العريس المكسيكى فيرناندو زيا عسكريا، وقبعة تشبه تلك التى كان يرتديها الزعيم النازى أدولف هتلر، كما حرص على أن يزين "التورتة" بـ شعار النازية، الأمر الذى واقفت عليه زوجته جوزفينا.
وأقيم الحفل تحديدا فى يوم 29 أبريل، وهو نفس يوم ذكرى زفاف الزعيم النازى أدولف هتلر من زوجته إيفا براون.
ولاقت صور العريس وأصدقائة الذى حرصوا على ارتداء زى مشابه، وقدموا التحية له على الطريقة النازية هجومًا حادًا، مؤكدين أن النازية قادت العالم إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، ما تسبب فى مقتل الملايين، وهو أمر لا يدعو للاحتفال مطلقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عريس يتقمص شخصية هتلر ليلة زفافه وهجوم حاد من رواد التواصل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.