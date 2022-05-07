عريس يتقمص شخصية هتلر ليلة زفافه وهجوم حاد من رواد التواصل (صور)

جدة - نرمين السيد - وبحسب "البيان" ارتدى العريس المكسيكى فيرناندو زيا عسكريا، وقبعة تشبه تلك التى كان يرتديها الزعيم النازى أدولف هتلر، كما حرص على أن يزين "التورتة" بـ شعار النازية، الأمر الذى واقفت عليه زوجته جوزفينا.

وأقيم الحفل تحديدا فى يوم 29 أبريل، وهو نفس يوم ذكرى زفاف الزعيم النازى أدولف هتلر من زوجته إيفا براون.

ولاقت صور العريس وأصدقائة الذى حرصوا على ارتداء زى مشابه، وقدموا التحية له على الطريقة النازية هجومًا حادًا، مؤكدين أن النازية قادت العالم إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، ما تسبب فى مقتل الملايين، وهو أمر لا يدعو للاحتفال مطلقا.