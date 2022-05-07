iPhone 14 Max.. سعر ومواصفات هاتف آبل الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع ـ بحسب موقع Notebookcheck ـ أن يتم طرح هاتف iPhone 14 Max بحجم أكبر من هاتف iPhone 14 الأرخص فى السلسلة.

مواصفات هاتف iPhone 14 Max

يتميز الهاتف بـ شاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، ودقة x 1,284 2,778 مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ونوتش أصغر مع خاصية Face ID.

ويأتى هاتف آيفون الجديد بـ كاميرا أساسية دقة 48 ميجا بيكسل، وأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

وبحسب التسريبات، سيعمل الهاتف بمعالج من نوع A16 Bionic الأحدث لهواتف آيفون، مع 6 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائى من نوع LPDDR4X ، و128 جيجابايت و 256 جيجابايت من التخزين الداخلى.

وحتى الآن لم يعتمد السعر الرسمى للهاتف الجديد، بينما توقعت التقارير أن يبلغ 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 18 ألف و500 جنيه مصرى.