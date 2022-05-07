بأمر الملكة إليزابيث.. كيت ميدلتون محرومة من نوعين طعام

جدة - نرمين السيد - على الرغم من موقعها المميز فى العائلة الحاكمة، لكن الدوقة كيت ميدلتون تضطر للالتزام بقائمة طويلة من القواعد الملكية، وربما كان أغربها الحرمان من أكل البطاطس والمعكرونة.





وتخضع دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، للعديد من القواعد الغريبة، ولأنها تتصرف دائما كأنها ملكية مثالية، تحظى بالثناء من قبل المعجبين لاتزانها ولياقتها، إذ أن أزياء كيت الجميلة وشخصيتها الواقعية جعلتها تنجح كملكة مستقبلية، فهي تتبع البرتوكولات الملكية بشكل مثالى، من حظر الصور الشخصية إلى آداب وقت النوم.

وحسبما كشفت مقابلة ماكجرادى مع صحيفة "تليجراف"، وهو الطاهى الملكى الذى عمل فى قصر باكنجهام من عام 1982 إلى عام 1993، فإنه "لا بطاطس أو أرز أو معكرونة على العشاء".

وأشار الشيف الملكى إلى أن الملكة إليزابيث ليست من محبى الكربوهيدرات، لذا فهى لا تتواجد أبدا على مائدة العشاء لأى من أفراد العائلة المالكة، والتى تشمل الدوقة كيت ميدلتون، وذلك على الرغم من التقارير التى كشفت مدى حب كيت للمعكرونة، حتى أنها صنعت المعكرونة محلية الصنع للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة شارلوت الخامس فى عام 2020.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الإرشادات الملكية تنص على أنه يجب على الأسرة تجنب الأطعمة الخطرة فى الأماكن العامة.