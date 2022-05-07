معهد الفلك: خسوف كلى للقمر 16 مايو يستغرق 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو الحالى خسوفا كليا للقمر يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1443، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطى ظل الأرض فيه 4ر141% تقريبا من سطح القمر.





وأوضح القاضى، أن مصر ستشهد مرحلتين فقط من مراحل هذا الخسوف وهما بداية الخسوف "شبه ظلى" فى الساعة الثالثة و32 دقيقة و7 ثوان صباحا، وبداية الخسوف الجزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 دقيقة صباحا، ولن تتمكن من رؤية باقى مراحل الخسوف.

وأشار إلى أن هذا الخسوف الكلى للقمر سيرى فى (أوروبا، إفريقيا، آسيا، الامريكتين، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطى، المحيط الهندى، والقارة القطبية الجنوبية).

وكشف عن مراحل الخسوف الكلى للقمر، حيث يبدأ (شبه ظلى) فى الساعة الثالثة و 32 دقيقة و7 ثوان، ثم خسوف جزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 ثانية، يليه بداية الخسوف الكلى فى الساعة الخامسة و29 دقيقة و3 ثوان، ويبلغ ذروته فى الساعة السادسة و11 دقيقة و28 ثانية، وينتهى الخسوف الكلى فى الساعة السادسة و53 دقيقة و56 ثانية، ثم ينتهى الخسوف الجزئى فى الساعة السابعة و55 دقيقة و7 ثوان، وآخر مرحلة منه الخسوف "شبه ظلى" وتنتهى فى الساعة الثامنة و50 دقيقة و48 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وقال رئيس المعهد "إنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس".

وأضاف أن الخسوف القمرى يحدث فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض فى هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزى الأرض والشمس أو قريبا منه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد إنه فى 16 مايو سيحدث خسوفا كليا للقمر حيث يمر القمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسى الصدئ ثم إلى اللون الأحمر.

وأضاف أنه يمكن رؤية جزء ضئيل جدا من هذا الخسوف فى مصر حيث يكون القمر فى أقصى الغرب أثناء غروبه وقبل شروق الشمس مباشرة، ولكن الجزء الأكبر من هذا الخسوف سوف لا نراه حيث يكون القمر تحت الأفق حينذاك.

وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) فى نفس اليوم (الإثنين 16 مايو) وسيبلغ لمعانه 99.9 %، موضحا أن القمر سيبدوا لنا بدرا فى الفترة من 15 إلى 17 مايو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

ولفت إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة) حيث يكون حصاد الذرة فى هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر الحليب)، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.