دراسة تكشف أضرار السهر على التعلم واكتساب المهارات

جدة - نرمين السيد - أصبح السهر لوقت متأخر من الاختبارات جزءًا طبيعيًا من العملية الأكاديمية فى المدرسة الثانوية والكلية، ولكن يقول باحثون من جامعة براون الأمريكية ومركز رايكن لعلوم الدماغ اليابانى إن هذه الممارسة تعيق عملية التعلم بدلاً من أن تساعدها، بحسب ما نشره موقع "Medical News Today" نقلًا عن دورية علم الأعصاب.





ووفقا لـ"العربية نت"، وجد الباحثون أدلة تشير إلى أن النوم يساعد الشخص على استيعاب ما تعلمه أثناء اليقظة من خلال عملية تركز بشكل خاص على التعلم، مما يعنى أنه كلما زاد نوم الشخص، زاد الوقت الذى يحتاجه دماغه لمعالجة المعرفة والمهارات المكتسبة أثناء استيقاظه.

وفقًا للباحث الرئيسى فى الدراسة دكتور يوكا ساساكي، أستاذ العلوم المعرفية واللغوية والنفسية فى برنامج الدراسات العليا فى علم الأعصاب بجامعة براون، فإن النوم يسهل التعلم، ولكن كان لدى الباحثين نماذج متضاربة لشرح كيفية القيام بذلك - النموذج المعتمد على الاستخدام والنموذج المعتمد على التعلم.

يوضح النموذج المعتمد على الاستخدام أن المقدار الذى يتعلمه الشخص أثناء النوم هو نتيجة لكيفية عمل الدماغ عندما يكون مستيقظًا. من ناحية أخرى، ينص النموذج المعتمد على التعلم على أن ما يحتفظ به الشخص أثناء النوم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعملية عصبية تتعلق تحديدًا بالتعلم.

سعت دكتور ساساكى وفريقها إلى معرفة النموذج، الذى من المرجح أن يساعد فى التعلم. استخدم الباحثون مجموعتين تجريبيتين من المتطوعين من الذكور والإناث.