رفض دعوى ترامب للطعن فى وقف حسابه على تويتر

جدة - نرمين السيد - ردّت المحكمة الفيدرالية لشمال كاليفورنيا دعوى طعن للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ضد "تويتر"، والتى طالب فيها باستعادة حساباته على الشبكة الاجتماعية، وتعويضه عن هذا الحجب.





وفى حكم مكتوب، رفض القاضى الجزئى الأمريكى جيمس دوناتو دفع ترامب بأن "تويتر" انتهك حقه فى حرية التعبير الذى يكفله التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى إعادة حساباته، سعى ترامب مع عدد من محاميه إلى تقييد حصانة "تويتر" القانونية فى حال حجبها المحتوى الذى ينشره مستخدموها، مشيرا إلى أن حجب حساباته ومحاولات فرض الرقابة عليه غير دستوري.

وحظر "تويتر" حساب ترامب إلى أجل غير مسمى فى 8 يناير 2021، بعد يومين من اقتحام مؤيدى الرئاسة لمبنى الكابيتول فى محاولة لتعطيل الموافقة البرلمانية على فوز الديمقراطى جو بايدن الانتخابي، وبررت الشبكة الاجتماعية قرارها آنذاك بأنه لمنع "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وقبل حظره، كان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على "تويتر" واستخدمه كمنبر له على وسائل التواصل الاجتماعي.