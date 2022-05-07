وفى حكم مكتوب، رفض القاضى الجزئى الأمريكى جيمس دوناتو دفع ترامب بأن "تويتر" انتهك حقه فى حرية التعبير الذى يكفله التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى إعادة حساباته، سعى ترامب مع عدد من محاميه إلى تقييد حصانة "تويتر" القانونية فى حال حجبها المحتوى الذى ينشره مستخدموها، مشيرا إلى أن حجب حساباته ومحاولات فرض الرقابة عليه غير دستوري.
وحظر "تويتر" حساب ترامب إلى أجل غير مسمى فى 8 يناير 2021، بعد يومين من اقتحام مؤيدى الرئاسة لمبنى الكابيتول فى محاولة لتعطيل الموافقة البرلمانية على فوز الديمقراطى جو بايدن الانتخابي، وبررت الشبكة الاجتماعية قرارها آنذاك بأنه لمنع "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".
وقبل حظره، كان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على "تويتر" واستخدمه كمنبر له على وسائل التواصل الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفض دعوى ترامب للطعن فى وقف حسابه على تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.