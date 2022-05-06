هيئة الرقابة الهولندية تعلن بدء التحقيق مع جوجل بشأن انتهاكات متجر Play

جدة - نرمين السيد - وطلبت مجموعة ماتش مالكة Tinder من المنظم تقييم ما إذا كانت جوجل تسيء استخدام مركز مهيمن فى سوق تطبيقات المواعدة.

وقال موركو مينلييف، المتحدث باسم ACM، فى رسالة بالبريد الإلكترونى: "يزعم أن موفرى تطبيقات المواعدة لم يعودوا قادرين على استخدام نظام دفع بخلاف نظام الدفع الخاص بجوجل".

وردا على ذلك، قال متحدث باسم جوجل إن الشركة تفرض عمولات على العملاء بنسبة 15٪ على الاشتراكات عبر جوجل Play، والتى قالت إنها "أقل معدل بين منصات التطبيقات الرئيسية".

وقالت إن موزعى التطبيقات يمكنهم أيضا تجنب جوجل Play تماما عن طريق توزيع تطبيقاتهم عبر متاجر أو مواقع ويب أخرى، ولا تزال ACM الهولندية عالقة فى معركة استمرت عامين مع شركة أبل المنافسة لشركة جوجل حول وسائل بديلة للدفع مقابل تطبيقات المواعدة على متجر التطبيقات.

وتلقت أبل غرامة قدرها 50 مليون يورو، الحد الأقصى الممكن بموجب قرار محكمة حالى، لعدم الامتثال لأمر ACM لتمكين مطورى التطبيقات المواعدة من تقديم طرق دفع غير تابعة لشركة أبل للعملاء.

وقالت ACM يوم الإثنين إن أحدث المقترحات التى قدمتها شركة آبل لتصحيح الوضع، فى 30 مارس، لا تزال غير كافية وإنها تعد أمرا جديدا بغرامات دفع جديدة.