معهد الفلك يفوز بالمركز الثانى فى مسابقة توقع حدوث الزلازل بالصين

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، إنه مثل المعهد بالمسابقة الدكتور عمر محمد السعيد الباحث بالمعهد وفريقه، الذى حصل على المركز الثانى من أصل 616 فريقا مشاركا بالمسابقة، التى تعد من أكثر المسابقات تنافسية فى مجال توقع حدوث الزلازل، حيث اشترك أكثر من 1000 باحث ومبرمج من 26 دولة مختلفة حول العالم للفوز بهذه الجائزة.

وأوضح أن تلك المسابقة تهدف إلى توقع حدوث الزلازل التى تزيد قوتها عن 3.5 درجة خلال أسبوع من تاريخ البدء، كما تم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعى لتوقع حدوث الزلزال من عدمه وتوقع مكان وقوة الزلزال، وكانت المنطقة المستهدفة بالمسابقة هى مقاطعة "Sichuan وYunnan" فى الصين، وقد استمرت المسابقة لما يقرب من عام لتحديد جودة ودقة الخوارزميات المختلفة لكل فريق.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والذى يدير الشبكة القومية للزلازل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها مركز معلومات مجلس الوزراء، يقوم بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من تلك الكوارث، تحقيقا لبنود اتفاق "سنداى" للحد من الكوارث الطبيعية.