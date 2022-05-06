المرصد الروسى: سرعة دوران الشمس حول المجرة تبلغ 240 كيلومترا فى الثانية

جدة - نرمين السيد - وأوضح علماء المرصد أن هناك طرقا مختلفة بشأن سرعة دوران المجرة وسرعة الشمس بالنسبة لمركز المجرة، خاصة أن الحسابات الفلكية أثبتت تتراوحها بين 232.5 و243 كيلومترا فى الثانية.

وقبل فترة ليست بعيدة، حصل علماء الفلك فى مرصد Gaia الشهير على بيانات جديدة بشأن تحديد سرعة دوران مجرتنا درب التبانة وفى تحديد سرعة الحركة الدورانية للشمس فى هذا الإطار المرجعى.

ومن أجل ذلك، اختار الباحثون 9750 نجما من فئة OB التى تتميز بصغرها وعمرها بضعة ملايين من السنين، ولكن كتلتها كبيرة، حيث أن "وزنها" الفلكى يتجاوز كتلة الشمس بأكثر من 10 مرات، وهذه النجوم شديدة السطوع، وبالتالى يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة جدا.

وتسمح هذه الصفات الثلاث ( العمر الصغير والكتلة الكبيرة وشدة السطوع)، ببناء هيكل كبير للمجرة وحركتها، وكذلك تحديد سرعة الحركة الدورانية للشمس بالنسبة لمركز المجرة.

واتضح للباحثين، أن النتائج التى حصلوا عليها تتوافق مع نتائج الباحثين الآخرين (232.5 - 243 كيلومترا فى الثانية)،ولكنها أكثر دقة، لأنها مبنية على أحدث بيانات المتابعة الفلكية للنجوم.