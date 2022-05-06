بيل جيتس يهاجم ماسك: سيجعل المعلومات المضللة أكثر انتشارا على تويتر

جدة - نرمين السيد - قال جيتس، في تصريحات له مع جريدة وول ستريت جورنال: "إنه فى الواقع يمكن أن يزيد الأمر سوءا"، مضيفًا أن ماسك لديه سجل حافل لبناء أعمال ناجحة فى تسلا و"سبيس إكس" من خلال كونه أكثر جرأة من المنافسين.

وقال جيتس: "أشك فى أن هذا سيحدث هذه المرة، لكن يجب أن يكون لدينا عقل متفتح وألا نقلل من شأن إيلون. ما هو هدفه؟ حيث يتحدث عن الانفتاح، كيف يشعر حيال شيء يقول إن اللقاحات تقتل الناس أو أن بيل جيتس يتتبع الناس؟ هل هذا من الأشياء التى يعتقد أنه يجب نشرها؟ لذلك لا يزال ليس من الواضح تماما ما الذى سيفعله".

وجادل جيتس بأن الحكومات وشركات وسائل التواصل الاجتماعى فشلت فى وقف التعليقات الكاذبة المتعلقة بوباء "كوفيد-19". وقال: "عندما لا يكون لديك قادة موثوق بهم يتحدثون عن اللقاحات، يكون من الصعب جدا على المنصات العمل ضد ذلك. لذلك أعتقد أن لدينا مشكلة فى القيادة، ولدينا مشكلة فى النظام الأساسى".

وتوصل ماسك إلى صفقة مع تويتر الأسبوع الماضى لشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار، وتعهد بإعادة حرية التعبير إلى المنصة، ما أثار مخاوف من أن "تويتر" لن يفرض بعد الآن رقابة على التعليقات التى توصف بأنها "معلومات مضللة".