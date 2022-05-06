70 ألف درهم منحة للمقبلين على الزواج فى الإمارات بـ6 شروط

جدة - نرمين السيد - وتقدر المنحة بـ70 ألف درهم (أى ما يعادل 352.183 جنيه مصرى)، وجاءت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017 فى شأن شروط وضوابط واجراءات صرف منح الزواج، وتصرف للمستفيد الذى يستوفى شروط المنحة.

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وكشفت الحكومة الرقمية، عبر موقعها الإلكترونى وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، شروط التقدم لهذه المنحة إلكترونيا عبر موقع وزارة تنمية المجتمع.

شروط الحصول على منحة الزواج:

- أن يكون هو وزوجته من مواطنى دولة الإمارات.

- ألا يقل سن الزوج عن 21 سنة، وسن الزوجة عن 18 سنة.

- أن يكون غير قادر على نفقات الزواج، أو من ذوى الدخل المحدود.

- ألا يتجاوز صافى دخله الشهرى عن 25 ألف درهم إماراتى.

- ألا يكون المتقدم قد استفاد من أى منحة فى أى وقت سابق.

- ألا يكون طالب المنحة متزوجا، مع بعض الاستثناءات مثلا وفاة زوجته الأول.