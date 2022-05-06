لانتهاك القانون الأمريكى.. «فيجى» تصادر يختا روسيا بـ300 مليون دولار (صور)



جدة - نرمين السيد - وجاءت هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من جانب وزارة العدل فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نفذت سلطات إنفاذ القانون فى فيجى مذكرة حجز بتجميد "يخت موتور أماديا"، وهى سفينة فاخرة يبلغ ارتفاعها 348 قدما، يملكها الأوليجارش الروسى الخاضع للعقوبات سليمان كريموف.

وأضاف البيان أن سلطات فيجى قامت بهذه الخطوة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى (FBI) بعد سبب محتمل بشأن انتهاك القانون الأمريكى.