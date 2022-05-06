تقاسم الأرباح.. بشرى سارة من تيك توك لـ صناع المحتوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح التطبيق التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية فى بيان، أنه سيبدأ بدرس برنامج الأول "لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحافيين".
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات التى تضم مئة ألف متابع على الأقل، مؤكداً تصميمه على "تطوير حلول نقدية ليشعر صناع المحتوى بأنّهم مُقدّرون ويتلقون المكافأة المناسبة".
وذكر موقع "بيزنس أوف أبس" المتخصص أنّ تيك توك الذى تجاوز عدد مستخدميه المليار العام الفائت، حقق عام 2021 إيرادات بلغت 4,6 مليار دولار، وهو رقم يعادل الإيرادات الخاصة بتطبيق سناب شات الذى يتصفحه يومياً نحو 300 مليون مستخدم.
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