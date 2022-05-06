ممرضة آمبر هيرد تكشف المستور.. ما مصير جونى ديب؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الممرضة، خلال شهادتها فى المحكمة، إن آمبر كانت تشرب بين كوب و3 أكواب من النبيذ الأحمر يوميا، لالإضافة إلى أن الدها أساء إليها وأصبحا معتمدين على المخدرات".

وأشارت فالاتى إلى أن هيرد تعانى من القلق واضطراب الأكل، كما عانت مؤخرا من نوبات الغضب والمزاج المتقلب، موضحة أنها كانت قد أدلت هيرد بهذه المشاعر لطبيبها فى عام 2014.

وأضافت الممرضة أن هيرد تعانى من الغيرة وعدم الأمان، وبالتالى بتلك الشهادة قد يتغير مسار القضية الأشهر، حيث قاضى جونى ديب طليقته مطالبا بـ50 مليون دولار، بينما تطالبه بـ100 مليون.

وقبل أقل من عامين، خسر ديب قضية تشهير ضد صحيفة ذا صن البريطانية الشعبية التى وصفته بأنه "ضارب الزوجة" وحكم قاض بالمحكمة العليا بلندن أنه اعتدى على هيرد بشكل متكرر.

وتقوم القضية على مقال رأى نشرته هيرد فى ديسمبر 2018 بصحيفة واشنطن بوست ولم يذكر المقال ديب بالاسم مطلقا، لكن محاميه أخبر المحلفين بأنه من الواضح أن هيرد كانت تشير إليه وطلق الزوجان فى عام 2017 بعد أقل من عامين من الزواج.