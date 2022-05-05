جوجل تستعد لطرح سماعة لا سلكية جديدة

جدة - نرمين السيد - وتكشف جوجل كافة التفاصيل عن سماعتها الجديدة خلال مؤتمر "مؤتمر جوجل I/O 2022" الذى من المقرر عرضه فى الشهر الجارى.

وتحتل سماعة جوجل الجديدة مكانة كبيرة، لاقتنائها لشركة Dysonics الصوتية ثلاثية الأبعاد وعملها على الصوت المكانى وتتبع الرأس.

وتتميز هذه السماعات TWS بمحركات ديناميكية 12 ميلليمتر، وهى مصنفة IPX4 لمقاومة العرق والماء، كما أنها تساهم فى الحد من الضوضاء السلبية، وتستخدم ميكروفونات التكوين الشعاعى، ويمكن استخدامها للوصول إلى مساعد جوجل من خلال الأوامر الصوتية.

كما توفر سماعات جوجل Pixel Buds A خاصية Adaptive Sound التى تعمل على ضبط مستوى الصوت بناء على البيئة المحيطة.

وتعمل السماعات عبر اتصال Bluetooth V5، وتقدم خدمة ترجمة فورية بأكثر من 40 لغة عند إقرانها بهاتف Pixel أو جهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث.

وتأتى السماعة اللاسلكية بألوان عدة منها الأحمر ولون الكربون الفحمى واللون الليمونى، بالإضافة إلى اللون الضبابى المشوش.