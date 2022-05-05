انتشال سيدة على قيد الحياة بعد 132 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار وسط الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن هذه السيدة تعد الناجية العاشرة من الكارثة التى وقعت بمدينة "تشانجشا" والتى قتل فيها خمسة أشخاص على الأقل ومازال عدد غير معروف ربما العشرات فى عداد المفقودين.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه تم إنقاذ هذه السيدة بعد حوالى 132 ساعة من انهيار الجزء الخلفى من المبنى المكون من ستة طوابق بشكل مفاجئ فى 29 أبريل الماضى، مشيرة إلى أنها كانت واعية ونصحت رجال الإنقاذ بكيفية إخراجها دون التسبب فى مزيد من الإصابات لها.

واستخدمت فرق الإنقاذ الكلاب والأدوات اليدوية وكذلك طائرات بدون طيار وأجهزة كشف الحياة الإلكترونية فى عمليات البحث عن المفقودين جراء الحادث.

وبحسب ما ورد، فإن جميع الناجين فى حالة جيدة بعد تلقيهم العلاج فى المستشفى، وقد تكون الأمطار المتقطعة خلال الأيام الأخيرة قد زادت من فرصهم فى البقاء على قيد الحياة دون طعام أو ماء.

يشار إلى أنه غالبا ما يتم إلقاء اللوم على ضعف الالتزام بمعايير السلامة بما فى ذلك الإضافة غير القانونية للأرضيات الإضافية وعدم استخدام قضبان حديد التسليح فى مثل هذه الكوارث.