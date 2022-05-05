الصين تطلق صاروخًا لوضع مجموعة من ثمانية أقمار صناعية فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه تم إطلاق القمر الصناعى "جيلين-1 كوانفو 01 سى"، مع سبعة أقمار "جيلين-1 قاوفن 03 دى"، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، وسرعان ما دخلت إلى المدار المحدد مسبقا.
وسيتم استخدام القمر الصناعى "جيلين-1 كوانفو 01 سى" الذى يتميز بتغطية واسعة، لتوفير خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات مثل موارد الأرض، واستكشاف المعادن وبناء المدن الذكية.
يذكر أن هذه المهمة رقم 419 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".
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