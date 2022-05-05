بأمر الزعيم.. ممنوع ارتداء البنطلونات الضيقة فى كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - ولجأت شرطة الأزياء إلى ذلك بسبب زيادة أعداد الشباب الذين يرتدون الملابس الغير محتشمة وغيرها من الملابس الغريبة.

وبسبب ذلك قرر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، منع المواطنين من ارتداء السراويل الضيقة، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وأصدر الزعيم الكورى الشمالى أصدر "مرسوم الموضة" بعد أن شوهدت أعداد متزايدة من الشباب يرتدون الجينز الضيق، وازدادت شعبية هذه السراويل الضيقة مؤخرا، وذلك بعد عدة سنوات من ذروة توجه "الهيبستر" فى الغرب.

ونتج عن ذلك القرار الجديد من شرطة الأزياء غضب رابطة الشبيبة الوطنية الاشتراكية، حسب ما جاء فى صحيفة "الصن" البريطانية.

وبدأت منظمة الشبيبة، التى تديرها الدولة، بتصوير النساء فى سن العشرينات والثلاثينات من العمر، وهن يرتدين البنطلون الضيق، ويتم القبض على الشباب والشابات متلبسين، وبعدها يتم نقل السيدات إلى الفروع المحلية لرابطة الشبيبة الوطنية الاشتراكية لحضور جلسة نقد ذاتى، وإجبارهن على كتابة رسائل يتعهدن فيها بعدم ارتداء هذه السراويل الضيقة مرة أخرى أو باختصار بعدم "تكرار جرائم الموضة".

ويحتفظ أعضاء العصبة بلقطات لهن وهن يرتدين البنطال الضيق ويستخدمونها كمواد تعليمية للآخرين.

ومن بين الإطلالات الممنوعة الأخرى هناك الشعر المصبوغ، وقصة الشعر المعروفة باسم "البورى"، والقمصان ذات العلامات التجارية الغربية، منع الشباب والشابات من أى نوع من ثقوب الوجه "البيرسينج".