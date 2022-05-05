للذهاب فى أى مكان.. رجل يصمم حوض متنقل للأسماك

جدة - نرمين السيد - وبسبب تعلق يوتيوبر الذى يدعى "Jerry" بأسماكه، قرر اصطحابها معه فى الأماكن العامة، من خلال الاستعانة بحوض مخصص للأسماك متنقل. وكشف اليوتيوبر "جيرى" عن اختراعه الجديد، الذى ساعده فى اصطحاب الأسماك معه فى أى مكان يذهبه. ووفقا لموقع "Oddity Central"، أشار إلى أن خبير الأعمال اليدوية قام بلحام هيكل معدنى كدعم لأنبوب أكريليك محكم الغلق ووضعه على عجلات وودعمه بمقبض للدفع. ويعد الأنبوب الأكريليكى هو عبارة عن حوض السمك الفعلى المزود بنظام ترشيح يعمل بالبطارية، ومضيفا له مضخة هواء للأكسجين ونظام إضاءة مخصص لنزولات الليل.

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