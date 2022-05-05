للحماية من الاختراق.. نصائح وتحذيرات عند إنشاء كلمة مرور لحساباتك

جدة - نرمين السيد - اختراق الحسابات

وحذر خبراء الأمن السيبرانى مستخدمى الإنترنت، لاستخدام أكواد مختلفة لكل حساب على الإنترنت يملكونه سواء البريد الإلكترونى أو حسابات الوسائط الاجتماعية أو التطبيقات المصرفية، لذا يجب أن يكون الأمر صعب تخمينه بشكل يومى، وفقا لما جاء فى صحيفة "eXpress" البريطانية.

نصائح لحماية حسابك من الاختراق

ولحماية حساباتك ومعلوماتك على الإنترنت من الهاكرز والاختراق، قدم الخبراء عدد من النصائح لإنشاء كلمة مرور قوية، منها:

-استخدام مزيج من الأرقام والرموز والاختصارات.

-استخدام لوحة المفاتيح كلوحة لرسم أو كتابة شىء لا ينسى، لتذكر كلمة مرورك بسهولة فى كل مرة تقوم بإدخالها لحسابك.

-يجب أن تكون كلمة المرور طويلة قدر الإمكان، استخدم الأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والأرقام والرموز فى كل كلمة مرور.

أخطاء تجنبها عند إنشاء كلمة مرور

وحذر الخبراء من بعض الأخطاء، حتى لا يرتكبها المستخدم عند إنشاء كلمة مرور جديدة، وهى:

-عدم كتابة كلمة المرور على الورق أو البريد الإلكترونى ولا مكان آخر.

-عدم إعادة استخدام كلمات المرور نفسها عبر الحسابات.