سعر ومواصفات هاتف شاومى الجديد «Redmi Note 10T»

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة مؤخرا عن هاتفها الجديد الذى يحمل اسم "Redmi Note 10T"، والذى يأتى بقدرات تميزه عن غيره من الهواتف. ويأتى هاتف "Redmi Note 10T" بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD، وبدقة 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا سيلفى تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة تأتى الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، متصلة بكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابيكسل، كما يوجد أيضا فلاش LED مزدوج اللون. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات. ويُطرح الهاتف بـ 3 ألوان هى الرمادى والأزرق الداكن والأزرق المائى، مقابل سعر حوالى 270 دولار أى ما يعادل 4900 جنيه مصرى.

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