قتل طيورا عديدة.. ثعلب يتسلل لحديقة حيوانات بواشنطن

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلته صحيفة ديلى ميل البريطانية عن حديقة العاصمة الأمريكية فإن فريق بيت الطيور عثر على طيور النعام النافقة ورأى ثعلبا فى حظيرة الطيور الخارجية، مضيفة أن الثعلب تمكن بعد ذلك من الهرب، وكان قطيع النعام المستهدف، يضم أصلا 74 من طيور نعام الكاريبى أو طيور النعام الحمراء.
وأشارت مديرة حديقة الحيوان براندى سميث إلى أن هذه خسارة مأسوية لنا ولكل من يحب الحيوانات.
يذكرأن أنثى ثعلب أثارت الذعر فى أبريل الماضى فى العاصمة الأمريكية، إذ هاجمت مارة من بينهم أحد النواب فى محيط مبنى الكابيتول، ولجأت السلطات الصحية فى واشنطن إلى القتل الرحيم لإنهاء حياة أنثى الثعلب التى تبين أنها كانت مصابة بداء الكلب.
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